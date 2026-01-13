全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・荻窪の蕎麦店『手打そば凛太郎』です。【2025年4月OPEN！】日々奮闘中のやさしい蕎麦の味と家庭料理が人気まだまだ女性の職人が少ない蕎麦業界において、開業半年ながら早くも連日完売の人気店を営むのが蕎麦職人で女将の吉村絵里奈さんだ。銀座で厳しい修業を積み、ようやく構えた念願の店は温かく家庭的な雰囲気。師匠の味や実家の