【北京＝東慶一郎】中国共産党の汚職摘発機関・中央規律検査委員会の総会が１２日、開幕した。国営新華社通信によると、会期は１４日まで。党高官の摘発は年々増加しており、習近平（シージンピン）総書記（国家主席）は演説で「反腐敗闘争の状況は依然厳しく複雑だ」と述べ、汚職の取り締まり強化を指示した。同委員会は６日、２０２５年に規律違反などで調査対象となった党高官（主に次官級以上）は６５人だったと発表した。