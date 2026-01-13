気象台は、午前7時23分に、暴風警報を鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】山形県・鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町に発表 13日07:23時点庄内では、13日昼過ぎから14日明け方まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■鶴岡市□暴風警報【発表】13日昼過ぎから14日明け方にかけて警戒風向西・陸上最大風速18m/s・海上最大風速20m/s■酒