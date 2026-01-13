気象庁気象庁は13日、北日本から東日本の日本海側で14日にかけて暴風や暴風雪、高波に警戒するよう呼びかけた。北日本から東日本では落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意が必要だ。気象庁によると、低気圧が急速に発達しながら北海道付近を通過してオホーツク海に進み、寒冷前線が西日本から北日本を通過する見込みだ。北日本から東日本では、低気圧や前線に向かう暖かく湿った空気の影響で大気の状態が非常に不安定に