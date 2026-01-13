アメリカのトランプ大統領はイランと取引をしている国からの輸入品に対して、ただちに25%の関税を課すと表明しました。トランプ大統領は12日、「イランとビジネスをしているいかなる国も、アメリカとのすべてのビジネスで25％の関税を支払う」と投稿しました。イランと取引をしている国からの輸入品に対し、アメリカが25%の「二次関税」を課す意向を表明したもので、トランプ氏はこの関税措置は「最終決定」だとしたうえで「即時、