ダイヤの原石の記憶〜プロ野球選手のアマチュア時代第25回今川優馬（日本ハム）生粋の道産子である今川優馬にとって、北海道日本ハムファイターズは憧れの球団だった。コロナ禍にあった2020年のドラフト会議では、意中の球団からの指名をただ静かに待ち続けた。名前が呼ばれない時間が過ぎるなかで、今川の脳裏には「指名漏れに終わった２年前のドラフト」がよぎっていた。JFE東日本時代の今川優馬photo by Sankei Visual【