今回の「真珠ごるふちゃんねる」の「ハーフ9アンダー」を目指せの動画は、フィギュアスケートで言えばアイスショーみたいなものでした。4人で力を合わせれば、オールバーディーを取れるんじゃないか？ショータイムゴルフ（Sho-TimeGolf）はショータさんが主宰しているYouTubeで、そこにドラコン王のエンター豊田さんが参加している。そういう作りになっています。つまりドラコン王としてのタレント性のあるエンター豊田さんと、企