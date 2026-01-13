真珠湾攻撃を指揮した連合艦隊司令長官・山本五十六は、どんな人物だったのか。旧越後長岡藩の藩士の六男として生まれ、誰よりも学問を修め、誰よりも負けず嫌いで、誰よりも頑張る少年だったという。別冊宝島編集部編『知れば知るほど泣ける山本五十六』（宝島社）より、一部を紹介する――。海軍大佐時代の山本五十六（画像＝Harris & Ewing／PD-Japan-oldphoto／Wikimedia Commons）■訓練を切り上げ、日露戦争の最前線へ18