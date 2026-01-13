「何かを始めるのに遅すぎることはない」74歳で走り始め、90歳を超えてなおマラソンを完走する北畑さんの言葉は説得力が違う。前編記事『「アメリカの超過酷マラソン」を92歳日本人ランナーが走破して「世界に衝撃」…74歳から走り始めた「きっかけ」とは』より続く。78歳で初のフルマラソンに挑戦まずはジムの近くでのウォーキングから始めた北畑さん。少し経ってジョギングに切り替えると、水泳で鍛えた心肺能力があったためか、