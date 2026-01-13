女優ムン・ガヨンが眩しいホワイトドレス姿を披露し、授賞式を華やかに飾った。去る1月11日、ムン・ガヨンは自身のSNSを通じて、10日に台湾・台北ドームで開催されたK-POP授賞式「第40回ゴールデンディスクアワード」の控室ビハインドカットを公開した。【写真】「ほぼ全部見えてる」衣装のムン・ガヨン同授賞式で歌手ソン・シギョンとともに司会を務めたムン・ガヨンは、スムーズな進行はもちろん、唯一無二の美貌でファンの視線