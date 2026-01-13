「ガールズトーク」といった言葉があるように、女子は恋愛の話（恋バナ）が大好き。これは女子同士ならもちろん、トークの輪に男子が加わっても変わりません。今回はそんな恋バナの中でも、特に女子がノリノリになって話してくれるテーマをご紹介します。【１】ぶっちゃけ、「Ｓ」と「Ｍ」のどちらか、ということについて性格のＳ、Ｍについては、自己分析している人が多く、合コンなどでもかなり盛り上がる定番トーク。「友達とい