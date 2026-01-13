民族衣装を着て馬にまたがるモンゴルのラッパー、ThunderZ＝2025年11月27日、ウランバートル、中川竜児撮影 1970年代にアメリカのニューヨークで誕生したヒップホップは、黒人の若者らのパーティーを起源とするマイナーな文化だったが、50年を経て世界中に広がり、今や音楽では屈指の人気ジャンルになった。旅すれば、そこからもここからも様々な言語のラップが聞こえてくる。なぜ、ヒップホップはこんなにも人々を魅了