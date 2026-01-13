6日に島根県・鳥取県で最大震度5強を観測した地震が発生してから今日で1週間。13日午前6時までの1週間に、震度3以上の地震が21回発生しています。大雪や厳しい寒さに見舞われる時期です。日頃から命を守るための備えを心がけましょう。地震は1週間で103回震度3以上は21回今日13日午前6時までの1週間に発生した地震は103回で、震度3以上を観測した地震は21回でした。1週間前の6日は、島根県東部を震源とするマグニチュード6.4の地