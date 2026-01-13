パイレーツは１２日（日本時間１３日）、通算１００勝１４５セーブのデーブ・ジュスティ氏が死去したと発表した。８６歳だった。１９６２年ヒューストン４５スでメジャーデビュー。先発投手として１９６６年から３年連続２桁勝利をマーク。カージナルスを経て１９７０年にパイレーツに移籍するとパームボールを駆使し、クローザーに転向。いきなり６６試合に登板し１０３イニングを投げ２６セーブでサイ・ヤング賞投票で４位に