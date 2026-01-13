世界的に急成長をとげている半導体市場。ここ日本にも、半導体を検査する装置で世界トップシェアを誇る企業が存在する。時価総額10兆円を超え、業界首位に迫ろうとしているこの企業について、東洋経済新報社編集委員で、著書に『日本人が知らない!! 世界シェアNo.1のすごい日本企業』がある田宮寛之氏が深堀りする。半導体検査装置で世界トップシェアアドバンテストは半導体を検査する装置を製造しており、世界シェアは58％を誇る