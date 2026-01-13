サナエノミクス期待が続く。半導体・AI、防衛などは確かな需要があり、長期的に成長する分野といえるだろう。他方で、中国との関係悪化はインバウンドなど中国関連銘柄にはマイナス材料であり、中国に依存したビジネスは見直されるきっかけになるかもしれない。株式投資は、需要が続く業界、銘柄への投資という原点は忘れないでいたい。株式投資といえば含み益・譲渡益を追いがちだが、配当金にフォーカスした投資にも根強い人気が