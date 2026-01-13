奈良を訪れる李在明大統領本日1月13日、韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が来日する。高市早苗首相のお膝元・奈良に1泊し、夜には盛大な祝宴を開いて、日韓の「シャトル外交」（両首脳が頻繁に相互訪問する外交）を始める。思えば奈良は、古代日本の「日韓外交」の中心地であり、ご先祖さまたちも草葉の陰で見守っていることだろう。昨年秋（10月31日〜11月1日）に慶州APEC（アジア太平洋経済協力会議）を成功させた李在明大