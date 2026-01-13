女優の比嘉愛未が１０日、自身のインスタグラムを更新。大胆なシースルードレス姿を公開した。「Ｉｔｂｅｇｉｎｓ！今年もどんな経験や出会いがあるかな＃仕事始め」とつづった比嘉。脇付近から背中全体にかけてシースルーになっているベージュのロングドレスをまとい、上品な笑みを浮かべる最新ショットをアップした。この投稿にファンからは「綺麗すぎませんか？」「眼福です」など、喜びの声が上がった。