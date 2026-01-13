タレントの山口もえが１１日、自身のインスタグラムを更新。夫の爆笑問題・田中裕二の誕生日を祝福した。ケーキの写真とともに「パパさんお誕生日おめでとう」と投稿した山口。「『何が欲しい？』って聞いたら『靴下』というものだから、２４センチの夫の足に似合う靴下を末広がりの８足プレゼントしました」とつづった。続けて「娘からの手紙。可愛すぎて私がずきゅん♥だった。笑」と投稿し、似顔絵とともに「大すき