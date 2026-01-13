練習もラウンドも”なんとなく打つ”では、うまくならない、成功しない！ とくに苦手なショットは「あれをやってみよう、試してみよう」とテーマをもって挑むのが克服の近道！ その"テーマ”と”閃き"を与えるワンポイントレッスンをお届け。 次の練習やラウンドで早速、実践してみよう！ 「スタート前の練習」は長さの違う5本を選択球の行方よりもリズム重視 「スタート前の練習を見ただけで