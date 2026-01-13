【テヘラン、ワシントン共同】ロイター通信は12日、人権団体のニュースサイトHRANAの情報として、12日までのイラン反政府デモ参加者の死者が503人となり、ほかに治安要員69人が死亡したと伝えた。トランプ米大統領は軍事介入も辞さないと警告しているが、政権内では外交交渉を模索すべきだとの意見も出ているという。13日にデモ対応を協議し、情勢を慎重に見極める方針だ。12日の米紙ウォールストリート・ジャーナル電子版によ