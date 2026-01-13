モデルの新井貴子が１１日、自身のインスタグラムを更新。ラグビー・稲垣啓太との結婚記念日を報告した。「Ａｎａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙｄａｙ結婚記念日でした（お祝いを言い訳に、たくさん食べてしまいました。）」とつづった新井。「いつもお腹が捩れるほど笑わせてくれてありがとう。今シーズンも、怪我なくファイトです」とエールを送り、２人で食事を楽しむ様子をアップした。続けて「＃シュッとしたね」と記し、