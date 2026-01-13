王将戦第1局。藤井六冠は惜しくも永瀬九段に敗れました。 【写真を見る】「苦しい時間が長い将棋になってしまったかなと」王将戦第１局熱戦続くも…永瀬九段に藤井六冠敗れる 5連覇を目指す藤井聡太六冠が、2期連続で永瀬拓矢九段の挑戦を受ける王将戦七番勝負。12日、静岡県の掛川城で第1局2日目が行われました。 長年、練習対局のパートナーを組む両者がタイトル戦で争うのは7度目。対局は最後までもつれ、熱