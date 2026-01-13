岐阜県白川村の冬の風物詩、白川郷のライトアップが始まり、海外からの観光客ら多くの人が訪れました。闇夜に浮かび上がる、雪をまとった合掌造り。およそ40年前から行われている冬の白川郷のライトアップイベント、今年もあわせて32棟の合掌造りと周辺の木々などが108のライトで照らし出されました。イベントは混雑緩和のため完全予約制で、外国人観光客らおよそ4000人が幻想的な風景を楽しんでいました。白川郷のライト