通常国会の召集日とされる1月23日。その日、国会論戦の幕開けと同時に、衆議院が解散される----そんな異例のシナリオが永田町でささやかれている。読売新聞の報道をきっかけに浮上した「年明け解散」観測だが、当の自民党選対や広報は沈黙したまま。なぜ、あえて1月なのか。なぜ、国会論戦を避けるような日程なのか。その裏に透けて見えるのは、政権の自信なのか、それとも焦りなのか。永田町を包む不穏な空気の正体を追う。 【画