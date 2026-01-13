●昼前まで大気不安定。突風や雷を伴う可能性も●午後は日ざしも届き、寒さも和らぐ予想＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜から分厚い雲が広がってきました。日付が変わるころ日本海側から雨雲が接近し、この時間は県内の広い範囲で雨が降っています。 きょう13日(火)は低気圧が日本海を東に進んでいきますが、この低気圧から伸びる前線が午前中 県内を通過する見込みです。 この先も県内には雨雲が流れ込む予想です。大気の状態