札幌・中央警察署は2026年1月12日、傷害の疑いで札幌市中央区に住む職業不詳の男（27）を逮捕しました。男は2025年12月27日午後1時ごろから午後1時40分ごろまでの間、自宅で同居する女性（20代）に対して両腕を拳で殴るなどの暴行を加え、打撲のけがをさせた疑いがもたれています。警察によりますと、男と女性は交際関係にあり、女性が1月12日午後1時ごろ「彼氏に殴られた」と交番を訪れ相談したことで事件が発覚したということで