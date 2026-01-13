「ソニーオープン・イン・ハワイ」（1月15〜18日）で2026年シーズンの開幕を迎えるPGAツアーは12日、CEOのブライアン・ロラップ氏が『復帰メンバー・プログラム』を発表した。〈連続写真〉“メジャーハンター”ケプカの腕力がハンパないPGAツアーは原則として、LIVゴルフでプレーした選手に対して「1年間の出場停止」措置を取っていた。しかし、12月23日にLIVゴルフを離脱したブルックス・ケプカ（米国）がPGAツアーメンバーの再申