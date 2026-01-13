今年プロ2年目を迎える中村心が、11日、地元・山口県の山口市民会館で行われた『山口市二十歳のつどい』に出席した。【写真】女子プロの振り袖姿、集めました紫を基調にした振り袖姿で出席。自身のインスタグラムには「たくさんの方のサポートがあって毎日を過ごせていることを忘れず今年一年も全力で頑張りたいと思います」と今季への意気込みを示した。「笑顔いっぱいで頑張ります！」。これがハタチの誓いとなる。ECC学園高3年