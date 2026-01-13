歌手で俳優の中島健人（３１）がＮｅｔｆｌｉｘシリーズ「ＳとＸ」（年内配信予定）にセックスセラピスト役で主演することが１２日、分かった。原作は多田基生氏の漫画「ＳとＸ〜セラピスト霜鳥壱人の告白〜」で、中島演じる主人公・霜鳥壱人（しもとり・いちと）はセックスレス、ＥＤ、不倫、性的トラウマ、更年期障害などの悩みに誠実に向き合うが、自身も人知れず悩みを抱えていて−という物語だ。中島は「『アイドル』で