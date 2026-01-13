歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が10日、自身のブログを更新。上下を『ユニクロ（UNIQLO）』アイテムでそろえた“ホワイトコーデ”を披露した。【写真】「お似合い」上下ユニクロでそろえた“ホワイトコーデ”を披露した渡辺美奈代「本日のお洋服」とつづり、全身ショットをアップ。ユニクロの真っ白なトレーナーとパンツに、白のジャケットを合わせた“全身白”で統一されたスタイルで、差し色にベージュのバッグとスニーカ