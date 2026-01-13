女優の森七菜が１１日、自身のインスタグラムを更新。新年のあいさつとともに、書き初めを公開した。森は「おそばせながら、あけましておめでとうございます。」と投稿。「左利きなんだけど、昔から書道するときは右手を使います。」と明かし、「ゆっくり、しっかり。」「ごいごいすー」と記した２枚の書き初めの写真をアップ。「そっちのがとめはねはらいの運びがいい気がするから。ごいすーでしょー。同じ人いる？」とつづっ