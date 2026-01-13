サンディスクが「SANDISK Extreme Fit USB-C フラッシュドライブ」を発売した。極限まで小型化したコンパクトな大容量ストレージだ。すでに日本での販売も始まっているが、ビジネスパーソン、学生などが日常の外出先で気軽に使えるデバイスとして設計されている。64GB、128GB、256GB、512GB、1TBと5種類の容量のものが用意され、使い方に応じて選択できる。パソコンやタブレットはもちろん、スマホのファイルも簡単に保存、転送す