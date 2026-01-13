将棋のタイトル戦王将戦七番勝負第1局は、永瀬拓矢九段がタイトル防衛を目指す愛知県瀬戸市出身の藤井聡太六冠を破り勝利しました。 今期の王将戦は、5連覇を目指す藤井聡太六冠に、前期に続き永瀬拓矢九段が挑戦しています。 静岡県掛川市の「掛川城 二の丸茶室」で、11日からの2日制で行われた第1局は、12日午前9時に永瀬九段の封じ手が開封され2日目の対局が始まりました。 過去4度の王将戦開幕局で初戦をものにし