女優の北川景子（39歳）が、1月12日に放送された料理番組「平野レミの早わざレシピ！ 10周年感謝祭SP！」（NHK）に出演。ハライチ・澤部佑（39歳）から「同級生なんですよ」と同年齢だと話を振られたが、一瞬驚いただけで終わった。放送開始から10年を迎えた同番組、今回はSP版として、「伝説のレシピ」ベスト10を生放送内で調理していく内容で、北川景子、三谷幸喜がゲスト出演。その中で年齢の話になり、平野と一緒に調理をして