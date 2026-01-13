ドル安が一服ドル円は１５８円台に再上昇米司法省がパウエル議長に召喚状＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ロンドン時間までのドル安が一服していた。米司法省がＦＲＢ本部の改修工事を巡る昨年６月のパウエル議長の議会証言に関連して、刑事訴追の可能性を示唆する大陪審の召喚状を送付していたことがドルの重石となっていた。 トランプ政権によるＦＲＢへの圧力は続いており、中央銀行の独立性への懸念から、