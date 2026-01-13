★キャバクラ★も政治活動の場なのだ「政治とカネ」に関する国会議員らへの不信感が消えないのは、彼らと一般国民との金銭感覚に乖離があるとの感情を持つ人が多いことも一因だろう。【写真を見る】裏金議員が“誕生日会”を行った「美食店」の実名高度成長期、昭和の時代ならいざ知らず、今やほとんどの企業が経費について厳格な姿勢を示している。打ち合わせや接待に関しては、経費面のみならず、コンプライアンスの観点も重視