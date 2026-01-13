YouTuberのいけちゃんが1月7日、自身のYouTubeチャンネルを更新。日本最西端の与那国島を調査する動画を公開した。 （関連：【画像あり】先日本名を公開したいけちゃん、与那国島を散策） いけちゃんは、一級建築士資格を持つ設計士としても活動する28歳の女性YouTuber。チャンネル登録者数は78.1万人を数える（記事執筆時）。先日公開された動画では“等身大でいきたい”と言い「池端茉央（いけはた・まお）」と本名を公開