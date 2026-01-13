2月5日よりTOKYO MXで放送される、ONE N’ ONLYの高尾颯斗と渡邉美穂のW主演ドラマ『ゆかりくんはギャップがずるい』の追加キャストとして、濱岸ひより、米倉れいあ、速瀬愛、別府由来の出演が発表された。 参考：ONE N’ ONLY 高尾颯斗と渡邉美穂がW主演『ゆかりくんはギャップがずるい』放送決定 本作は、「コミックシーモア」発、累計220万DLを突破しているあんどうまみの人気の同名コミックを連続ドラマ化するラ