声優の野中ここなが、デビュー以来初となる写真集『野中ここな 1st写真集 うたかた』（KADOKAWA／刊）を1月15日に発売する。野中は、1月28日に20歳の誕生日を迎える。そんな記念すべき人生の節目にふさわしい一冊にすべく、自身が生まれ育った長崎を舞台にロケを行い、10代ラストとなる等身大の姿を記録した。 【撮り下ろし写真】野中ここな、10代最後の写真集に大満足 制服姿から少し背伸びした大人の雰囲気を感じる