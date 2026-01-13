ラ・リーガ 25/26の第19節 セビリアとセルタの試合が、1月13日05:00にラモン・サンチェス・ピスフアンにて行われた。 セビリアはジェラール・フェルナンデス（FW）、アイザック・ロメロ（FW）、ジブリル・ソウ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するセルタはボルハ・イグレシアス（FW）、イアゴ・アスパス（FW）、ブライアン・サラゴサ（MF）らが先発に名を連ねた。 前半は大きな