１つ１つ階段を上り、松田隼風は“最高峰”まであと一歩のところまでやってきた。松田はJFAアカデミーから2022年に水戸ホーリーホックに加入。そして１年半後の2023年夏、19歳でドイツの古豪ハノーファーへ活躍の場を移した。早々に海外挑戦を果たしたとはいえ、４部で戦うセカンドチームからのスタート。そこから３部への昇格、４部への降格を経て、今季から２部のトップチームでプレーしている。念願のチーム内昇格を勝ち