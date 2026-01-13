大阪・関西万博の閉幕から１３日で３か月となる。公式キャラクター「ミャクミャク」の人気は衰えず、各地で行われるグッズ販売には行列ができている。話題になった各国グルメを提供する店も登場しており、万博の余韻を楽しみたい人たちを引きつけている。（藤本将揮、福井支局加藤優衣）福井に東京からもＪＲ福井駅（福井市）の土産物店で１０日、万博のオフィシャルグッズを売るコーナーが、２５日までの期間限定でオープン