【ワシントン共同】米紙ニューヨーク・タイムズ電子版は12日、米軍が今月上旬にベネズエラを攻撃した際、同国が導入していたロシア製の防空システムの一部が機能しなかったと伝えた。防空システムがレーダーにつながれておらず、一部は保管中で運用可能な状態ではなかったと指摘。「空域が無防備な状態」だったことが米軍の作戦成功につながったという。ベネズエラは2009年、反米左派チャベス大統領がロシアの高性能な地対空ミ