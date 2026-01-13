旧ソ連によるシベリア抑留者の家族が強いられた苦悩を知ってもらおうと、平和祈念展示資料館（東京都新宿区）は企画展「留守家族たちの肖像―抑留に翻弄された人々―」を20日から開く。抑留者の帰還が始まって今年で80年を迎えるのに合わせて開催する。旧ソ連は第2次大戦で、中国・旧満州などに侵攻し日本兵や民間人を拘束。シベリアなどの収容所に送り強制労働させた。厚生労働省によると、抑留者は約57万5千人いたとされる。