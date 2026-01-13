俳優の中島健人（31）が今年配信されるNetflixのドラマ「SとX」で主演する。クリニックに勤務するセックスセラピスト役で、切実な性の悩みに向き合っていく。多田基生氏の漫画が原作のヒューマンラブストーリー。主人公は自身も悩みを持ちながら、性にまつわる悩みを持つ人々に誠実に寄り添う人物だ。中島は22年に主演したNetflix映画「桜のような僕の恋人」の撮影時から、制作陣と「次はどんな作品を届けられるか」と会話を