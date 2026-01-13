タレントの永江梨乃（22）が、13日発売の『週刊ヤングマガジン』7号（講談社）の巻中グラビアに登場する。【別カット】童顔とギャップのあるフレッシュボディを披露した“149センチの美少女”永江梨乃韓国語も堪能なバイリンガルで世代を代表する美少女“りのちゃん”が人生初グラビア。童顔とギャップのある磨き上げられたフレッシュボディを披露している同号の表紙＆巻頭グラビアには中田花奈、巻末グラビアには加藤玲菜が