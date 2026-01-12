NASA まもなく消えていく長い歴史にある氷山。こちらはかつては世界最大だった氷山。新しい衛星画像で、崩壊が近いことがわかりました。氷山の表面の大部分にはアクアマリンブルーの融解水の水たまりが広がり、氷が溶け進んでいる様子が明らかになっています。この画像は、南極にある氷山「A-23A」の残骸をNASAの地球観測衛星テラが撮影したものです。この画像からは、氷山には亀裂が入り、