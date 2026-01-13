【モデルプレス＝2026/01/13】多田基生氏の漫画「SとX 〜セラピスト霜鳥壱人の告白〜」（講談社「モーニング」刊）を原作としたNetflixシリーズ「SとX」（2026年世界配信予定）の制作が決定。俳優で歌手の中島健人が主演を務める。【写真】セックスセラピストを演じるSTARTOアイドル、“セクシーすぎる”透け感強めな大胆衣装姿◆中島健人、悩みを抱えるセックスセラピスト役に主人公はセックスセラピスト・霜鳥壱人（しもとり・い