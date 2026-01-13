【モデルプレス＝2026/01/13】女優の志田未来が主演を務めるTBS系火曜ドラマ「未来のムスコ」（毎週火曜よる10時〜）が、13日にスタートする。【写真】志田未来、人気アイドルのライブ参戦◆志田未来主演「未来のムスコ」阿相クミコ氏と黒麦はぢめ氏による人気コミック「未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！」（集英社）がドラマ化。夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・未来（志田）のもとに、“未来のムスコ